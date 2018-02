Deutsche Bahn-Tochter zieht ins „Atricom“

Atricom

Großer Etappensieg für EQT Real Estate, respektive den EQT Real Estate I Fonds: Die Logistiktochter der Deutschen Bahn, DB Schenker, hat einen Vertrag über 9.500 m² im Frankfurter „Atricom“ unterschrieben und wird damit zum Großmieter der Immobilie in der Lyoner Straße 15 in Frankfurt-Niederrad, die der Fonds im Oktober 2017 erworben hatte.

.

Die Liegenschaft stammt aus dem Jahre 1990 und hält insgesamt 45.600 m² vor. Eine Besonderheit des Komplexes, der zu den größten Gebäuden im Lyoner Viertel zählt, liegt in der eigenwilligen Grundkonstruktion aus drei quasi x-förmigen Elementen, die mit einer fast turmhohen Eingangshalle korrespondieren. Die gesamte Immobilie wird aktuell umfassend revitalisiert. DB Schenker hat für zehn Jahre angemietet und will zur Jahresmitte mit 500 Mitarbeitern einziehen. Inklusive Optionsflächen vermeldet EQT damit eine Vermietungsquote von 80 Prozent.



EQT hatte das „Atricom“ im Paket mit dem „Le Byro“ in Neu-Isenburg erworben (Siemensstraße 1-5), dessen 23.700 m² Mietfläche sich auf vier um einen grünen Innenhof arrangierte Baukörper verteilen [wir berichteten]. Das Asset Management für beide Objekte liegt bei Apleona GVA, die den Wert der Immobilien durch geeignete Investments und eben passgenaues Vermietungsmanagement steigern wollen/sollen.