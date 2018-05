Die Deutsche Bahn AG ist neuer Mieter im Duisburger CityPalais: Gut 410 m² Bürofläche mietete die DB in dem einmaligen Ensemble in der Innenstadt. Den Mietvertrag vermittelten die Essener Berater von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin des Objekts ist die City Palais Duisburg GmbH & Co. KG –

[…]