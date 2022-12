Deutsche Bahn mietet Büroflächen im Higheleven

Die Deutsche Bahn AG hat rund 1.440 m² Bürofläche auf drei Etagen im Gebäudeensemble Higheleven direkt am Fernbusterminal in der Bremer Bahnhofsvorstadt angemietet. Das langfristige Mietverhältnis begann zum 1. Dezember 2022. Robert C. Spies Gewerbe & Investment war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

Das Higheleven in der Bürgermeister-Smidt-Straße 15 ist mit elf oberirdischen Vollgeschossen konzipiert. Im Erdgeschoss befindet sich der zweigeschossige Eingangsbereich des Hotels Meininger Hotel Bremen Hauptbahnhof, das Ende Mai 2022 eröffnet hat. Die Hotelzimmer liegen in den sieben über der Eingangshalle liegenden Stockwerke. In den oberen drei Geschossen der hybrid genutzten Immobilie sind repräsentative Büroflächen mit einer Gesamtmietfläche von ca. 1.440 m² entstanden. „Die Büroetagen haben den Vorteil, dass der neue Mieter die Flächen nach seinen individuellen Zukunftsanforderungen konfigurieren kann. Zudem bietet die Gebäudehöhe von 42 Metern dem Büronutzer einen einzigartigen Blick über die Dächer Bremens“, sagt Sonia Kamps, Immobilienberaterin für Büroflächen bei Robert C. Spies in Bremen. Neben der Hochhaus-Immobilie wurde ein Parkhaus mit 500 Stellplätzen sowie Service- und Handelsnutzungen im Erdgeschoss realisiert.



Die Realisierung des Higheleven erfolgte durch die Buhlmann Immobilien GmbH. Das Gebäudeensemble hat vor Kurzem die Magna Asset Management AG für einen ihrer betreuten Fonds von Buhlmann Immobilien erworben [wir berichteten]. Den Verkauf hat Robert C. Spies exklusiv vermittelt. Darüber hinaus hat das Immobilienberatungshaus das Projekt Higheleven in der Beratung, Konzeption und Vermarktung in den vergangenen Jahre maßgeblich begleitet. „Wir sind davon überzeugt, dass das Higheleven sich zu einer innovativen Landmark entwickelt – durch das starke Branding auch überregional über Bremens Grenzen hinaus", betont Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter der Robert C. Spies Gruppe. Für die Architektur des Gesamtprojektes zeichnet sich das Architekturbüro Knerer und Lang Architekten verantwortlich.