Deutsche Bahn mietet 5.600 m² an Leipziger Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn AG hat an der Sachsenseite 2 am Leipziger Hauptbahnhof ca. 5.600 m² Büro- und Schulungsflächen langfristig angemietet. Eigentümerin des Objekts ist ein Immobilienfonds der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK), der durch den Abgang der Telekom im vergangenen Jahr ihren Ankermieter verloren hatte [wir berichteten].

Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt in den neu angemieteten Flächen die Errichtung eines regionalen Schulungszentrums für die DB InfraGO. Des Weiteren werden im Gebäude Büroflächen aus anderen Standorten der DB InfraGO konsolidiert. Der Einzug ist für Ende 2026 geplant. BNP Paribas Real Estate war für den Eigentümer exklusiv beratend tätig.