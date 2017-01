Deutsche AM verzeichnet Rekordumsatz mit 49 Immobilientransaktionen

Der Geschäftsbereich für Immobilienfonds der Deutschen Asset Management hat im vergangenen Jahr erneut ein Rekordergebnis erzielt. Für seine offenen Immobilienpublikumsfonds und die Spezialfonds für institutionelle Anleger wurden insgesamt Immobilien im Wert von rund 3,7 Milliarden Euro ge- und verkauft. Das Transaktionsvolumen der in Deutschland gemanagten Fonds blieb damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres (2015: 3,6 Milliarden Euro).

Für die drei offenen Immobilienfonds Grundbesitz Europa, Grundbesitz Global und Grundbesitz Fokus Deutschland sowie die Produktgruppe der geschlossenen Fonds wurden weltweit für rund 1,740 Milliarden Euro 23 Objekte gekauft und für rund 341 Millionen Euro fünf Immobilien verkauft. Eine der größten Transaktionen war der Kauf des Einkaufszentrum Diagonal Mar in Barcelona für rund 493 Millionen Euro. Zudem wurde erst kürzlich das Bochumer Shopping Center Drehscheibe aus dem geschlossenen Fonds DB Immobilienfonds 2 veräußert, das sich in der 1A-Einkaufslage Kortumstraße in der Ruhrgebietsmetropole befindet und eine Verkaufsfläche von rund 10.000 m² auf drei Ebenen umfasst. Nähere Informationen zu dieser Transaktion folgen, der Verkauf wurde erst vor kurzem besiegelt.



Für die sechzehn Spezialfonds für institutionelle Investoren wurden für rund 1,021 Milliarden Euro 13 Objekte erworben und für rund 488,2 Mio. Euro 18 Immobilien verkauft. Der Kauf eines Wohnimmobilienportfolios in Norddeutschland für rund 240 Millionen Euro war eine der größten Transaktionen.



„Nach dem Rekordjahr 2015 konnten wir unerwartet wieder ein Spitzenergebnis erzielen", erklärte Georg Allendorf, Leiter des Immobiliengeschäfts in Europa bei der Deutschen Asset Management. Grund hierfür sei die gute Marktsituation mit einer nach wie vor hohen Nachfrage nach Immobilien-Investments als alternative Anlagemöglichkeit, sowohl seitens der Privatanleger als auch der institutionellen Investoren. Die wesentlichen Märkte der Transaktionen waren auch in 2016 Deutschland, europäische Metropolen sowie Nordamerika und Asien.