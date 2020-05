Deutsche Asset One ernennt Anika Bornschein zum Managing Director/CFO

Anika Bornschein

© Deutsche Asset One

Die Deutsche Asset One hat sich Anika Bornschein in die Geschäftsführung geholt und die 37-Jährige zum Managing Director/CFO ernannt. In dieser Position übernimmt die Expertin für Finanz- und Rechnungswesen die Bereiche Accounting & Controlling, Reporting, Corporate Management und Compliance. Zu den weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung des Berliner Unternehmens zählen die drei Managing Partner Thilo von Stechow, Oliver Lenhardt und Frank Dupuis.



.

Bornschein bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Finance und Accounting in der Immobilienwirtschaft mit. Sie war zuletzt als Head of Finance & Corporate Management bei Dupuis Asset-Management tätig, aus der die Deutsche Asset One hervorgegangen ist. Zu den weiteren beruflichen Stationen gehört der spanische Immobilieninvestor Grupo Lar, bei dem sie als Niederlassungsleiterin und Finance Manager für den deutschlandweiten Liegenschaftsbestand zuständig war. Die studierte Immobilien- und Finanzökonomin begann ihre Karriere bei PwC in der Real Estate-Abteilung.



„Mit Anika Borschein konnten wir eine versierte Finanzexpertin mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche für unsere Unternehmensführung gewinnen. Durch ihre Verpflichtung runden wir die Kompetenzen der Geschäftsführung ab und setzen ein Zeichen für weiteres Wachstum. Die Ernennung sehen wir nicht zuletzt auch als Signal für eine verstärkte Förderung von Frauen in Führungspositionen", kommentiert Thilo von Stechow, Geschäftsführer der Deutschen Asset One.