Deutsche Asset One verpflichtet Patrik Harbusch von Invesco

Patrik Harbusch

Patrik Harbusch (32) wechselt von Invesco Real Estate in London zur Deutschen Asset One. Dort ist er als Senior Portfolio Manager für den Aufbau weiterer Geschäftsbereiche im Wohnsegment mitverantwortlich. Zuletzt war er bei Invesco als Fund Manager für den Einstieg der Firma in den europäischen Wohnimmobiliensektor und dem Aufbau des Geschäftsbereichs Wohnimmobilien im englischen Markt maßgeblich beteiligt. In seiner Zeit wurden Assets under Management (AuM) von mehr als 500 Millionen Euro aufgebaut.

Nach seinen Studienabschlüssen als Master of Science in Real Estate der International Real Estate Business School (IRE|BS) in Regensburg und der University of Central Florida (USA) in Orlando wirkte Harbusch von 2011 bis 2014 im Immobilienanlagen-Team von EY. Im Januar 2015 folgte der Wechsel in die Londoner Niederlassung von Invesco Real Estate. Patrik Harbusch ist zudem Mitglied im Royal Institute of Chartered Surveyors (MRICS).



„Mit seiner Expertise auf verschiedenen europäischen Märkten und langjähriger internationaler Berufserfahrung wird Patrik Harbusch die Expansion der Deutschen Asset One maßgeblich gestalten. Unser weiter geplantes Wachstum resultiert aus der zunehmenden Attraktivität der Assetklasse Wohnen für institutionelle Investoren“, so Thilo von Stechow, Geschäftsführer der Deutschen Asset One.



Bis 2020 plant die Deutsche Asset One mit einem Anlagevolumen von 500 Millionen Euro. Die Assets under Management betragen aktuell 1,1 Milliarden Euro.