Deutsche Asset One: Von Berlin über Potsdam nach Chemnitz

Nach den Investments in Berlin und Potsdam im Herbst letzten Jahres hat die Deutsche Asset One jetzt erneut in Ostdeutschland investiert und ein Wohnimmobilienportfolio in der aufstrebenden sächsischen Stadt Chemnitz, respektive ihres unmittelbaren Umlands, erworben. Das Paket mit 1.100 Wohnungen und einer vermietbaren Fläche von 64.500 m², von denen 150 außerhalb der Stadtgrenzen liegen, wurde für ein deutsches Family Office erworben. Es beinhaltet fünf zusammenhängende Stadtquartiere sowie einzelne Mehrfamilienhäuser, die bevorzugt aus den 1930er Jahren stammen und künftig auch von der De

[…]