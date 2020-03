Deutsche Asset One investiert über 300 Mio. Euro in München und Umgebung

Die Deutsche Asset One hat in der Stadt München und im gleichnamigen Landkreis rund 715 Wohn- und Gewerbeeinheiten im Wert von über 300 Millionen Euro von der MEAG erworben. Die Objekte gehen in verschiedene offene Immobilien-Spezialfonds der Union Investment ein, die sich ausschließlich an genossenschaftliche Depot A-Anleger richten.

.

„Dank unseres sehr guten lokalen Marktzugangs im gesamten Bundesgebiet können wir auch in besonders nachgefragten Regionen wie München und Umgebung passende Objekte in gutem Zustand für unsere Auftraggeber erwerben“, sagt Thilo von Stechow, Geschäftsführer der Deutschen Asset One. „Wir verfolgen mit all unseren Objekten eine langfristige und nachhaltige Strategie. Der sorgfältige und behutsame Umgang mit den Mietern und die Objektpflege für eine gesamtstädtische Lebensqualität gewinnen immer mehr Bedeutung bei Transaktionen im Wohnsegment.“



„Die für Spezialfonds in der Eigenanlage für unsere genossenschaftlichen Banken getätigten Ankäufe beweisen erneut die Expertise der Deutschen Asset One im bundesweiten Wohnimmobilienmarkt. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau unserer bewährten Partnerschaft“, kommentiert Bernhard Kraus, Geschäftsführer der Union Investment Institutional GmbH.



Die bayerische Landeshauptstadt und der Landkreis München zählen bundesweit zu den Regionen mit den höchsten Wachstumsperspektiven. In München sitzen zehn der 30 DAX-Konzerne, bis 2035 erwartet die Stadt ein Bevölkerungswachstum von rund 20 Prozent. Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt die aktuelle durchschnittliche Kaufkraft in München bei knapp 32.900 Euro und übertrifft damit deutlich andere Großstädte in Deutschland (Hamburg: 26.200 Euro, Stuttgart: 25.500 Euro). Der Landkreis München am Südrand der Landeshauptstadt belegt in den Kategorien Arbeitsmarkt, Innovation und Wohlstand des diesjährigen Prognos-Zukunftsatlas einen der ersten vier Plätze. Unter den 401 untersuchten Kreisen und kreisfreien Städten erreichen München und der Landkreis München neben nur acht anderen Kreisen und Städten die höchste Bewertung.



Als Transaktionsbegleiter fungierte auf Verkäuferseite BNP Paribas Real Estate GmbH, die Deutsche Asset One wurde von Noerr LLP und Drees & Sommer beraten. Für dieses Jahr plant die Deutsche Asset One erneut mit einem Anlagevolumen von rund 500 Millionen Euro.