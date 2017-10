Deutsche Asset One kauft Wohnungspaket für neuen Union-Spezialfonds

Die Deutsche Asset One hat für einen neuen Spezialfonds der Union Investment 2.200 Wohnungen erworben. Darunter ein Wohnungspaket mit 700 Wohnungen von der Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI), die zum Portfolio des Fonds ZBI Professional 6 gehörten. Die ZBI hatte die 700 ehemaligen KWG-Wohnungen 2011 für rund 14,5 Mio. Euro erworben und diese dann saniert [ZBI erwirbt Mehrheit an Kronacher Wohnungsbau Gesellschaft ]. Neben den Wohnungen in Kronach liegen rund 550 Wohnungen in Berlin, der Rest entfällt auf die Städte Duisburg, Dresden und Magdeburg.

