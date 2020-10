Deutsche Asset One erhält institutionelles Mandat über 300 Mio. Euro

Die Deutsche Asset One hat von einem namhaften deutschen institutionellen Investor ein Individual-Mandat über 300 Millionen Euro für das Asset- und Investment-Management erhalten. Geplant ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios im Wohnungsneubau in A-Städten, wachsenden Großstädten und Metropolregionen. Neben reinen Wohnobjekten liegen auch alternative Wohnformen, wie beispielsweise Co-Living, Serviced Apartments und Senior Living, im Anlagefokus. Die Objekte sollen überwiegend im Zuge von Forward-Transaktionen schlüsselfertig erworben werden.

.

Im Rahmen des Beratungsmandates übernimmt der Investment-Spezialist das Dealsourcing, das Transaktionsmanagement, das Controlling während der Bauphase, das Asset-Management sowie das Portfolio-Management. „Durch einen frühen Einstieg in der Projektphase ist die Einflussnahme auf Grundrisse und Baubeschreibung möglich, um ein zielgruppengerechtes Produkt zu schaffen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Immobilie sicherzustellen. Neben einer zukunftssicheren Gebäudetechnik wird bei den Projekten insbesondere auf die Einhaltung von ESG-Kriterien geachtet, um die Erzielung eines nachhaltigen Cashflows zu gewährleisten“, merkt Patrik Harbusch, Senior Portfolio Manager der Deutschen Asset One, an.



„Mandate in dieser Größenordnung zeigen unsere etablierte Marktposition und starken Netzwerke zu institutionellen Anlegern. Trotz konjunktureller Schwankungen bleiben langfristig Megatrends, die eine anhaltend hohe Nachfrage auf den deutschen Wohnimmobilienmärkten bewirken, bestehen: Urbanisierung, Bevölkerungswachstum, Singularisierung und eine viel zu geringe Bauaktivität. Wohnimmobilien in dynamischen Märkten bieten eine hohe Stabilität und bleiben somit für Anleger eine krisenresistente Anlageklasse“, kommentiert Thilo von Stechow, Geschäftsführer der Deutschen Asset One.