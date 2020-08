Deutsche Arbeiter Gemeinschaft mietet Büro in der City Süd

Die Deutsche Arbeiter Gemeinschaft hat im Bürogebäude in der Wendenstraße 375-379 ca. 230 m² Bürofläche angemietet. Der Einzug soll im Sommer 2020 erfolgen. Vermieter ist Behrendt Immobilien. Die Vermittlung erfolgte durch Angermann, die erst kürzlich auch einen Mietvertrag im Kontorhaus am Großmarkt abschließen konnten. Die Domaniecki Dental Center GmbH hat in der Lippeltstraße 1 ca. 210 m² Bürofläche angemietet. Das Büro- und Geschäftsgebäude befindet sich ebenfalls im Teilmarkt City Süd und gehört seit letztem Jahr zum offenen Immobilienfonds Berenberg Real Estate Hamburg [wir berichteten]

.