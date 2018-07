Deutsche Angestellten-Akademie mietet Büroflächen in Fürth

Mit der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) zieht zum 01.08.2018 eines der größten Weiterbildungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland in das ehemalige Wagenhaus am Südstadtpark in Fürth. Die Vermittlung der Flächen erfolgte für eine private Immobiliengesellschaft im Rahmen eines Exklusivmandates.

„Die vakanten Flächen in der Fronmüllerstraße 71 mit knapp 500 m² passten von Anfang an perfekt zum Gesuch der DAA,“ berichtet Stephanie Ullmann, die das Gesuch bei Küspert & Küspert betreute. Denn das sehr gute Stellplatzangebot vor der Türe, die schnelle Erreichbarkeit über die Südwesttangente sowie die Naherholungsmöglichkeiten im Südstadtpark und die Nahversorgung im Phönix Center sprechen für den Standort in Fürth. Ergänzend dazu bietet das um 1900 erbaute Gebäude einen ganz eigenen Altbaucharme und die Flächenstruktur ist nahezu nach Mieterwunsch, so dass die Schulungsflächen ohne größere Umbaumaßnahmen genutzt werden können.