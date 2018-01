Deutsche AM verwaltet BVK-Milliardenportfolio

Ein Top-Deal f├╝r die Deutsche Asset Management: Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) hat die Deutsche Asset Management beauftragt, ein Immobilienportfolio der Bayerischen ├ärzteversorgung in H├Âhe von einer Milliarde Euro zu verwalten. Das gab die Deutsche AM am Montag bekannt. ÔÇ×Dieses Mandat ist ein Beleg f├╝r unsere langj├Ąhrige und vertrauensvolle Gesch├Ąftsbeziehung mit der Bayerischen VersorgungskammerÔÇť, freut sich Georg Allendorf, der das Immobiliengesch├Ąft der Deutschen AM in Europa leitet, ├╝ber das neue Mandat.

Das Portfolio umfasst 16 B├╝ro-, Handels- und Logistikimmobilien in zehn L├Ąndern Europas, einschlie├člich England, Schottland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Schweden, Finnland und den USA. Die Deutsche AM wird die Verwaltung und Transaktionsdienstleistungen des Portfolios ├╝bernehmen.