Deutlicher Umsatzrückgang auf dem Büromarkt Magdeburg

Der Magdeburger Büromarkt liefert aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ein vergleichsweise schwaches Halbjahresergebnis laut Aengevelt ab. Für die zweite Hälfte zeichnet sich aber ein etwas dynamischeres Marktgeschehen ab.

.

Der Magdeburger Büromarkt liefert aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ein vergleichsweise schwaches Halbjahresergebnis 2023 ab, das mit insgesamt 6.200 m² sowohl die Halbjahresergebnisse 2020 (10.000 m²; - 38 %) 2021 (12.500 m²; - 50 %) und 2022 (14.800 m²; - 58 %) als auch das Dekadenmittel (Ø 1. Halbjahr 2013 - 2022: 9.980 m²; - 38 %) deutlich verpasst. Insgesamt handelt es sich um den schwächsten Halbjahreswert am Magdeburger Büromarkt seit 2018.



Für das traditionell umsatzstärkere zweite Halbjahr zeichnet sich ein dynamischeres Marktgeschehen ab. Entsprechend prognostiziert der Immobiliendienstleister für das Gesamtjahr 2023 einen unterdurchschnittlichen Büroflächenumsatz um 16.000 m², lediglich rund die Hälfte des exzellenten Vorjahreswertes (2022: rd. 34.000 m²). Das Zehnjahresmittel (Ø 2013 - 2022: 25.600 m²) wird um 27 % verfehlt.



Angebotsreserve weiterhin auf niedrigem Niveau

Während in anderen Bürostandorten wie z.B. Berlin oder Frankfurt ein Anstieg der kurzfristig verfügbaren Angebotsreserve (bezugsfähig innerhalb von drei Monaten) erzielt wurde, setzt sich in Magdeburg die Leerstandsreduzierung weiter fort: Sie sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Ende Juni 2022: 62.500 m²) um 6 % auf 58.800 m² Ende Juni 2023. Die Leerstandsquote ging damit binnen Jahresfrist von 6,1 % auf aktuell 5,9 % des Gesamtbestandes von rd. 1,05 Mio. m² zurück. Bis Ende 2023 prognostiziert das Research-Team einen weiteren leichten Rückgang.



Deutlicher Rückgang der Fertigstellungen

2020 und 2021 wurden in Magdeburg sehr hohe Fertigstellungszahlen von 12.500 m² bzw. 21.000 m² erzielt, welche deutlich über dem Zehnjahresmittel lagen (Ø 2013 - 2022: 6.600 m²). Das Jahr 2022 fiel dagegen schon deutlich verhaltener aus mit rd. 5.500 m².



2023 werden lediglich rd. 2.000 m² neue Büroflächen fertiggestellt. Für 2024 deutet sich ein Anstieg auf etwa die doppelte Fertigstellungszahl an. Dennoch bleibt das Angebot an modernen Büroflächen insbesondere in der City knapp.



Im Zeitraum von 2025 bis 2027 ist allerdings ein Anziehen des Fertigstellungsvolumen auf bis zu 70.000 m² möglich. Dann kommen neue und unter ESG-Gesichtspunkten auch für internationale Nutzer relevante Büroflächen hinzu.



Leichter Anstieg des Mietpreisniveaus

Das Spitzenmietniveau Magdeburgs hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt Juni 2022 leicht um 0,15 Euro/m² bzw. % - von 13,85 Euro/m² auf 14,00 Euro/m² erhöht. Das mittlere Mietniveau in Citylagen erhöhte sich ebenfalls leicht um 0,20 Euro/m² auf 10,00 Euro/m², in Cityrandlagen auf 8,80 Eur/m² und in den Außenbezirken bleiben die Referenzpreise konstant bei rd. 6,50 Euro/m².



Bis zum Jahresende 2023 erwartet Aengevelt Research einen Anstieg der Spitzenmiete auf rd. 14,80 Euro/m². Allerdings gilt diese lediglich für das Bestandssegment: Sobald die Vorvermarktung der in Magdeburg geplanten Büroprojekte startet, werden hier getätigte Mietabschlüsse die Spitzenmiete auf ein deutlich höheres Niveau anheben.