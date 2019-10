Deutliche mehrt Wohnungen in Köln fertiggestellt

Im letzten Jahr konnte nach Angaben des Immobilienberatungsunternehmens Colliers International erfreulicherweise eine deutliche Ausweitung der Wohnungsfertigstellungen in Köln verzeichnet werden. So wurden rund 3.650 neue Wohnungen fertiggestellt, das zweithöchste Volumen der letzten fünf Jahre, während es im Vorjahr nur 2.208 waren.

In seinem Marktbericht „Residential Investment: Wohn- und Geschäftshäuser“ hat Colliers International jeweils die Mieten und Kaufpreise, differenziert zwischen Neubau und Bestand, dargestellt. Im Segment Wohn- und Geschäftshäuser sind neben den Preisen auch die Renditen aufgeführt. Alle Segmente beinhalten einen Ausblick auf das kommende Jahr.



Alle wichtigen Ergebnisse im Überblick:

Köln bestätigt weiter seinen Status als Millionenstadt und ist seit 2013 um knapp 40.000 neue Haushalte gewachsen, während „nur“ knapp 16.350 Wohnungen im selben Zeitraum neu gebaut wurden.



Im letzten Jahr konnte erfreulicherweise eine deutliche Ausweitung der Wohnungsfertigstellungen verzeichnet werden. So wurden rund 3.650 neue Wohnungen fertiggestellt, das zweithöchste Volumen der letzten fünf Jahre, während es im Vorjahr nur 2.208 waren.



Die Genehmigungen befinden sich in mittelfristiger Betrachtung weiterhin auf niedrigem Niveau, stiegen aber im letzten Jahr ebenso spürbar an. So wurden 3.269 Wohnungen im Jahr 2018 genehmigt, nach 2.565 im Vorjahr.



Während die Mieten im Neubau zum Jahresende 2018 eine leichte Korrektur zeigten erreichten diese im ersten Halbjahr 2019 mit 12,60 Euro pro Quadratmeter wieder das Niveau des Jahres 2017 – diese sind somit seit eineinhalb Jahren stabil.



In einfachen Lagen Kölns beginnen die Neuvermietungsmieten für Bestandswohnungen bei rd. 7,50 Euro pro Quadratmeter und auch in mittleren Lagen finden sich Mieten unter 10,00 Euro pro Quadratmeter.



Aufgrund der sehr positiven Rahmenbedingungen und Zukunftsaussichten Kölns sehen wir in allen Wohn-Segmenten und Lagen weiteres Entwicklungspotenzial.



Die Produktverfügbarkeit ist recht gut, so dass die Verkaufsfälle von Wohn- und Geschäftshäusern mit 597 Verkäufen spürbar über dem Vorjahresniveau lagen (+9 Prozent), während das Eigentumswohnungssegment einen Rückgang der Verkaufsfälle zeigt.