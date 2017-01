Deuter Invest verstärkt Engagement in Süddeutschland

Otto-Hahn-Straße 20

Als strategisches Ausrufezeichen zur Stärkung der Vitalkraft ihres gewerblichen Immobilienportfolios im süddeutschen Raum will Jochen Pfefferle, Geschäftsführer der Deuter Invest GmbH, den jüngsten Ankauf eines Bürogebäudes in Aschheim verstanden wissen. Das Objekt liegt zentral in Aschheim-Dornach. Über die A99 und die A94 braucht es gerade einmal 15 Minuten bis zum Mittleren Ring in München.

Das vollvermietete Gebäude Otto-Hahn-Straße 20 hält 5.000 m² Office- und 1.000 m² Lagerflächen vor, angeschlossen sind 118 Tiefgaragen- und 16 Außen-Stellplätze. Zu den Mietern zählen der IT-Dienstleister Prometheus GmbH, die Belkin GmbH oder auch die Ricoh Deutschland GmbH. Der Bau wurde von einem Family Office offeriert, zum Kaufpreis äußerten sich beide Parteien nicht. Von der architektonisch ansprechenden Gestaltung des Gebäudes, kombiniert mit einer zum Teil durchaus kleinteiligeren Flächenaufteilung, verspricht sich Deuter Invest auch langfristig Freude an der Adresse.



Die Augsburger Projektentwickler haben ihr Augenmerk sehr scharf auf den Süddeutschen Raum gerichtet. Im Brennpunkt stehen dabei die wirtschaftsstarken Regionen in und um München, Augsburg, Ulm und Ingolstadt. Prominentestes Projekt aktuell ist der Deuter Park in Augsburg, in dem auf über 65.000 m² bevorzugt Büro- und Laborflächen, aber auch Offerten für eine leichte Produktionsnutzung entwickelt werden. Der Richtkranz auf dem jüngsten Objekt, einem viergeschossiger Büroneubau an der August-Wessel-Straße 23 mit 2.800 m² Nutzfläche, konnte gerade abgenommen werden. Im Juni wird der Komplex, zu dem zwei unterirdische Parkdecks mit 54 Stellplätzen gehören, planmäßig fertig sein. Mietverträge befinden sich laut des Unternehmens konkret in der Pipeline. Derzeit liegt die Vermietungsquote bei 75 Prozent. Mieter sind die Synlab Deutschland Holding GmbH (bislang schon Mieter im Deuter Park) sowie die CPU Softwarehouse AG.