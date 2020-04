In der Wächtersbacher Straße 76 in Frankfurt können sich Motorrad-Liebhaber bald einkleiden. Der Immobilienspezialist MH-Gewerbe-Immobilien hat der Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH eine ca. 2.300 m² große Ausstellungs- und Verkaufsfläche vermittelt. Vermieter ist eine gewerbliche Eigentümergesellschaft mit Sitz in Fulda.

.