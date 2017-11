Detlef Kalthoff verstärkt Management-Team der DIM

Detlef Kalthoff

Die DIM Deutsche Immobilien Management (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">DIM Deutsche Immobilien Management hat Detlef Kalthoff zum Geschäftsführer der Unternehmenstochter DIM Property Value GmbH berufen. Der 51-Jährige hat am 1. November 2017 das operative Management der Gesellschaft übernommen. Er unterstützt damit Hardy Hünich, der seit März 2017 neben seiner Funktion als DIM-Vorstand auch als Geschäftsführer der DIM Property Value GmbH tätig ist [Vorstand: DIM-Gruppe holt sich Hardy Hünich von Corpus Sireo].

Detlef Kalthoff war zuletzt Geschäftsführer bei der Strabag Residential Property Services und leitete das Real Estate Management sowie den Vertrieb der Strabag Property and Facility Services. Mehr als zwei Jahrzehnte, davon 13 Jahre als Geschäftsführer Property Management, war er bei der BNP Paribas Real Estate tätig. In seiner Verantwortung standen unter anderem das Business Development, die Betreuung der Key Clients, die Entwicklung und Etablierung neuer Services und digitaler Innovationen sowie die Integration eines übernommenen Wettbewerbers. Zudem führte er die Center Management Unit sowie die Implementierungs- und Start Up-Teams. Kalthoff ist Chartered Surveyor (MRICS) und studierte Immobilienökonomie an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden.



Die DIM Deutsche Immobilien Management managt und verwaltet derzeit nach eigenen Angaben deutschlandweit rund 40.000 Wohneinheiten und fast 3 Mio. Quadratmeter Gewerbefläche. Erst Ende September hatte das Unternehmen mit dem Frankfurter Commerzbank-Tower ein neues prominentes Mandat erhalten. Das mit 259 Metern höchste Hochhaus Deutschlands ist Sitz der Konzernzentrale der Commerzbank AG. Zum Umfang für die Landmark-Immobilie mit einer Bruttogeschossfläche von etwa 127.000 m² gehört das kaufmännische Gebäudemanagement sowie das technische Objektmanagement.