1.600 m² Einzelhandelsfläche in Berlin vermietet

In den letzten Tagen wurden Einzelhandelsvermietungen über rund 1.600 m² in der Hauptstadt gemeldet.

.

„CorinoforMen“ und Atelier.na mieten am Kurfürstendamm

Die Kuppelmayr Enterprise Group, ein Unternehmen, das auf das Design und den Vertrieb modischer Kleidung fokussiert ist, wird mit der Männerlinie „CorinoforMen“ rund 200 m² Einzelhandels- und Lagerfläche in der Berliner Top-Lage in der City West am Kurfürstendamm 201 eröffnen. Eigentümer des Objekts ist ein von Pamera Real Estate Partners vertretendes Family Office.



Nur ein paar Häuser weiter, im Kurfürstendamm 173, hat die Marke für maßgeschneiderte Hemden und Anzüge Atelier.na ihre erste Boutique in Deutschland eröffnet und hierfür rund 180 m² Einzelhandelsfläche angemietet. Beide Anmietungen wurden von Colliers begleitet.



Gourmet-Burger-Kette eröffnet Restaurant im Projekt Humboldthafen

Das Hamburger Gastronomiekonzept Otto's Burger GmbH hat in dem Projekt Humboldthafen 3-4 in Berlin-Mitte einen Mietvertrag über ca. 285 m² abgeschlossen. Die Eröffnung des Restaurants in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof ist für 2018 geplant. Vermieter der Immobilie ist die LIP Ludger Inholte Projektentwicklung GmbH. Engel & Völkers Commercial in Berlin wurde exklusiv mit der Vermittlung der Einzelhandelsflächen im Projekt Humboldthafen beauftragt.



Eventgastronom Berliner Eiswelten mietet ca. 639 m² Eventfläche

Der Event-Gastronom Berliner Eiswelten hat in der Spandauer Straße 2-4 in Mitte, für sein Konzept Angiyok - The Arctic Experience, einen Mietvertrag über insgesamt ca. 639 m² Fläche abgeschlossen. Vermittelt wurde die Anmietung von Engel & Völkers Commercial in Berlin. Die Eröffnung der Eventlocation Angiyok - The Arctic Experience ist für Anfang 2017 geplant.



American Vintage eröffnet ebenfalls in Mitte

Das französische Fashionlabel American Vintage hat in der Alten Schönhauser Straße 33/34 einen Mietvertrag über ca. 95 m² abgeschlossen. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2017 geplant, vermittelt wurde die Anmietung von Engel & Völkers in Berlin.



Neuer Showroom für Unique Factory

Das Maklerhaus Aengevelt vermittelte in dem denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshaus Potsdamer Straße 199 in Schöneberg einen langfristigen Mietvertrag über rd. 300 m² Einzelhandels- und Ausstellungsfläche an die Berliner Manufaktur für Wohndesign Unique Factory, die ihren Showroom und das Atelier inkl. Verkauf und Beratung zum Jahreswechsel 2016/2017 von Berlin-Kreuzberg hierher verlegt. Die offizielle Eröffnung am neuen Standort ist für März 2017 geplant. Vermieter ist der Privatinvestor Thomas Drechsel.