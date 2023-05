Der Anbieter von Designermöbeln mit kleinen Macken Who’s Perfect ist durch die schwierige Marktlage in Schieflage geraten und hat entsprechende Anträge beim Amtsgericht München gestellt. Das Unternehmen der La Nuova Casa GmbH & Co. KG soll nun in Eigenverwaltung unter der Verwaltung des Insolvenzexperten Max Liebig neu aufgestellt werden.

[…]