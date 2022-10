Design Offices zieht auf 2.000 m² ins Gerlingen Work

Design Offices zieht ins Gerlingen Work am Stadtrand von Stuttgart. Das Nürnberger Unternehmen hat mit Gieag Immobilien einen Mietvertrag über rund 2.000 m² unterzeichnet. Damit sind mehr als 90 Prozent der Fläche vermietet. Zuletzt hatte sich Anfang 2022 die Versicherungsgesellschaft BNP Paribas Cardif auf rund 3.200 m² niedergelassen. Weitere Mieter sind unter anderem SAP, Robert Bosch, der Frechverlag sowie das Cateringunternehmen Aramark. Der in 2020 fertiggestellte Bürokomplex in der Dieselstraße 3-5 hat eine Gesamtmietfläche von rund 26.000 m².

The new office building Gerlingen Work is located in Gerlingen, in the immediate vicinity of the Stuttgart city limits and is very well connected to public transport. This is the fourth real estate project for Gieag in the greater Stuttgart area.