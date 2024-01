Design Offices holt Emanuel Zimmermann als CFO an Bord

Emanuel Zimmermann

© Design Offices

Emanuel Zimmermann steigt als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung bei Design Offices ein. Der 40-jährige Diplom-Betriebswirt und Bankkaufmann wird das Finanzressort vom bisherigen CFO

Daniel Flüshöh übernehmen, der nach über 4 Jahren im Unternehmen zum Mehrheitseigentümer Art-Invest zurückkehrt [wir berichteten]. Neben dem Finanzressort wird Zimmermann zusätzlich auch die Bereiche Real Estate, IT, Digital sowie Purchasing & Logistics verantworten.

.

Zimmermann übernimmt ein Team von rund 40 Mitarbeitenden. Design Offices ist deutscher Marktführer für flexible Arbeitslandschaften und seit 2008 Pionier und Treiber für das Thema neue Arbeitswelten. Das Nürnberger Unternehmen betreibt rund 50 Standorte in 15 deutschen Städten.



Design Offices verzeichnete in 2022 ein Umsatzwachstum von 46 Prozent, eröffnete in den letzten zwölf Monaten drei neue Standorte in Bonn, Stuttgart und Nürnberg und ist mit über 280.000 m² Gesamtfläche der größte Anbieter von Working Spaces und damit Marktführer in Deutschland. Um diesen Kurs weiter zu treiben, leitet Emanuel Zimmermann seit 01.01.2024 als neuer CFO den Bereich Finanzen bei Design Offices.



„Finanzielle Planungssicherheit bildet einen existenziellen Erfolgsfaktor für das Geschäftsmodell von Design Offices“, erklärt Dr. Joachim Gripp, CEO von Design Offices. „Wir freuen uns sehr, mit Emanuel einen echten Finanzexperten mit großer Expertise für uns gewonnen zu haben, der mit der Sichtweise sowohl der Banken als auch der Unternehmen bestens vertraut ist.“



Emanuel Zimmermann blickt auf eine langjährige Bank- und Wirtschaftskarriere zurück. Zuletzt war der Finanzexperte als CFO für die Gastronomiekette FR L’Osteria SE tätig, davor in leitenden Positionen bei Banken, u.a. als Leiter Finanzen bei der Münchner Bank eG. „Für mich ist wirtschaftlicher Erfolg untrennbar mit den Komponenten ‘nah an den Menschen’ und ‘nah am Tagesgeschäft’ verbunden. Ich sehe meinen Schwerpunkt bei Design Offices auf der weiteren Professionalisierung des Finanzressorts und freue mich sehr darauf, mit meinem Know-How das weitere Wachstum des Unternehmens mitzugestalten."



Der bisherige CFO, Daniel Flüshöh, kehrt mit dem Jahreswechsel nach über 4 Jahren bei Design Offices auf eigenen Wunsch zur Art-Invest Real Estate zurück [wir berichteten], dem Mehrheitseigentümer von Design Offices. Er wird dort die Position des Managing Directors und CFO einnehmen und zudem im Beirat von Design Offices sitzen. Damit bleibt Flüshöh nahe an Design Offices und wird seine Erfahrungen

und Expertise weiterhin an entscheidender Stelle zum Nutzen von Design Offices einbringen.



„Daniel Flüshöh hat über die letzten Jahre die Entwicklung von Design Offices mit hohem Engagement, starker Fachexpertise - gerade in schwierigen Pandemiezeiten - sowie mit beeindruckendem strategischem Weitblick und großer Nahbarkeit auch für die Teams in unseren mittlerweile rund 50 Standorten maßgeblich geprägt. Dass Design Offices heute professionell aufgestellt, finanziell stabil und deutscher Marktführer im Bereich flexible Arbeitslandschaften ist, ist eng mit seinem Namen verbunden. Ich danke Daniel Flüshöh für seinen Beitrag und sein Engagement für das Unternehmen herzlich und wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben nur das Beste. Es ist uns eine große Freude, dass er Design Offices in der Zusammenarbeit auch künftig erhalten bleibt”, so Dr. Joachim Gripp.