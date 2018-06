Design Offices eröffnet auf 5.600 m² im Kölner Kaiser Hof

Kaiser Hof

© Art-Invest Real Estate

In den vergangenen drei Jahren wurden dem bereits vorhandenen Angebot an flexiblen Büroflächen in Köln nur wenige 1.000 m² Fläche hinzugefügt [wir berichteten]. Im laufenden Jahr wird dies wieder deutlich zunehmen: Dafür sorgt vor allem Design Offices mit fast 10.000 m². Zudem hat der „New Work“-Spezialist jetzt offiziell die Eröffnung von 5.600 m² im Kaiser Hof für das zweite Quartal 2019 angekündigt. Die Büroimmobilie in unmittelbarer Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Ring und MediaPark wird derzeit von Art-Invest Real Estate realisiert. Für Design Offices ist es bereits der dritte Kölner Standort.

.