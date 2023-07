Deseo Tapas Bar eröffnet zweites Restaurant in der HafenCity

Im Baakenhafenquartier in der Hamburger HafenCity hat Deseo GastroConcept kürzlich eine Neubau-Gastronomiefläche angemietet. Die Fläche in der Baakenallee 24-44 umfasst rund 500 m². Eigentümer ist die GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG. Den Mietvertrag zwischen der Firmengruppe und Deseo GastroConcept vermittelte Grossmann & Berger.

Die Gastronomiefläche befindet sich in direkter Wasserlage an der Elbe und verfügt über große Fensterfronten und eine weitläufige Terrasse. Dort wird Deseo GastroConcept im Rahmen seiner Expansionspläne ein zweites Restaurant eröffnen. Mit der Anmietung erweitert das Unternehmen seine Präsenz in der Hansestadt vom bereits bestehenden Standort in Eppendorf in die HafenCity. Die Eröffnung ist in etwa Ende 2023 geplant.