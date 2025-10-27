Dertour Hotel Division erhält eigenes Vorstandsressort

Nach der Übernahme von Hotelplan im August 2025 [wir berichteten] baut die Dertour Group ihr Executive Board aus:. Durch die Erweiterung des Vorstands sollen die Themen Kundenzentrierung, profitables Wachstum und technologische Innovation weiter in den Fokus rücken.

Mit der Neuausrichtung gehen auch Veränderungen an der Spitze der Hotel Division einher. So wird das Hotelgeschäft mit einem eigenen Ressort im Executive Board verankert: Zum 1. November 2025 übernimmt Executive-Board-Mitglied Ingo Burmester die Leitung des Hotelgeschäfts von Karl J. Pojer, der in die Funktion des Senior Advisors für die Dertour Group wechselt. Gleichzeitig überträgt Burmester die Zuständigkeit für das Deutschland- und Österreich-Geschäft der Dertour Group an seinen Nachfolger Boris Raoul.



„Meine neue Aufgabe in der Hotel Division verbindet mich wieder mit meinen beruflichen Wurzeln, die in der Club-Hotellerie liegen. Die Leitung unserer Hotel Division gehe ich daher mit viel Freude und einer klaren Vision für weiteres Wachstum und technologische Innovationen an – stets mit dem Ziel, unseren Gästen Hotelerlebnisse zu ermöglichen, die durch hohe Qualität und Service begeistern“, freut sich Ingo Burmester.



Burmester verfügt als erfahrener Touristik-Manager nicht nur über eine tiefe Kenntnis des Veranstaltergeschäfts, sondern auch über eine langjährige und umfassende Hotelexpertise. Nach seinem naturwissenschaftlich-technischen Studium und anschließender Promotion startete er seine Karriere zunächst in der Beratung, bevor er im Jahr 2000 zur TUI Gruppe wechselte und dort unterschiedliche Führungsaufgaben im Hotel- und Airline-Sektor übernahm. Besonders hervorzuheben ist seine Rolle als CEO der Robinson Club GmbH von 2011 bis 2017, in der er maßgeblich das Wachstum und die strategische Entwicklung eines renommierten Clubanbieters verantwortete. Im Anschluss leitete er als Mitglied der Geschäftsleitung bei Thomas Cook das internationale Hotelgeschäft und sammelte dabei fundierte Erfahrungen im Management und der Positionierung von Hotelmarken. Seit 2019 ist er für die Dertour Group tätig, verantwortete als CEO Central Europe die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz. Burmester ist seit 2022 zudem Mitglied des Executive Boards der Dertour Group und hat in dieser Zeit auch den Ausbau der Hotel Division maßgeblich beeinflusst.



