Das Essener Maklerunternehmen Ruhr Real vermittelte 1.000 m² Laborfläche an das Unternehmen Dermatopathologie Duisburg GbR aus Duisburg. Das dermatopathologische Labor wurde 1993 in Duisburg gegründet und ist auf die Untersuchung von Hautproben spezialisiert. Die Dermatopathologie mietet langfristig am Essener Teilungsweg 29. Vermieter ist ein Family Office aus Essen.…

