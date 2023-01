Derichs u Konertz expandiert in die Hauptstadt

Projektmanager Derichs u Konertz verfügt seit dem 1. Dezember 2022 neben Aachen und Köln über einen dritten Standort in Berlin. Auf einem der letzten verfügbaren Grundstücke in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ku'damm auf der Bundesallee 215 stehen in einem Neubau der Fortuna Familien GmbH [wir berichteten] rund 180 m² Bürofläche für die insgesamt zunächst acht Mitarbeiter zur Verfügung.

Leiterin ist Marie Erdmann (36). Die studierte Architektin verfügt über Expertise im Bereich Real Estate Management und umfassende Erfahrungen in der Prozessplanung komplexer Bauvorhaben. Die Büroflächen wurden in der Ausbauphase aktiv durch Derichs u Konertz mitgestaltet und erfüllen höchste Ansprüche an eine innovative und nachhaltige Arbeitswelt. Die modular aufgebaute, vertikal begrünte Außenfassade mit integrierten Photovoltaikelementen stellt die Nutzung erneuerbarer Energien im Sinne der Nachhaltigkeit sicher.



„Für uns ist es sehr wichtig, hier in der Hauptstadtmetropole mit einem solch qualitativen Standort präsent zu sein, zumal wir schon seit 2020 für das Berliner Lilienthal-Projekt erfolgreich zwei Gewerbeimmobilien abwickeln und seit April den Neubau eines Rechenzentrums im Marienpark begleiten“, erläutert Marie Erdmann. Damit baue das Projektmanagement auch seine Erfahrungen in der ICT- Branche weiter aus. „Da war es nur folgerichtig, dass wir hier vor Ort mit einem Standort Präsenz zeigen und Potenzial für weitere Anfragen bereitstellen.“ Christian Bierschbach und Sebastian Godolt, geschäftsführende Gesellschafter der Derichs u Konertz Projektmanagement GmbH, sehen in Berlin einen hochinteressanten Markt mit viel Zukunftspotenzial. Das Unternehmen verfüge vor Ort über ein breit gefächertes Netzwerk und es seien bereits weitere spannende Projekte in der Anbahnungsphase.