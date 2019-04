Dereco verkauft „Eschbach Karree“ in Bad Homburg

Dereco hat eine Neubau-Wohnanlage mit 32 barrierefreien Wohnungen und einem circa 3.000 m² umfassenden Rewe Einzelhandelsmarkt an einen institutionellen Investor veräußert. Das „Eschbach Karree“ erstreckt sich entlang der Kalbacher Straße und zeichnet sich durch seine gute Verkehrsanbindung an die Innenstadt von Bad Homburg sowie der Frankfurter Innenstadt aus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

