Klingsöhr und Dereco bauen Büro- und Gewerbekomplex in Berlin-Neukölln

Eine neues Joint Venture zwischen der Klingsöhr Unternehmensgruppe aus Berlin und des Multi-Family-Office für Immobilienvermögen Dereco aus Köln hat ein Gewerbegrundstück in Berlin-Neukölln erworben. Auf dem Areal wollen die Partner einen neuen Büro- und Gewerbekomplex entwickeln.

Die Lage sei aufgrund der absehbaren Fertigstellung der Erweiterung der Autobahn A100, die Nähe zu mehreren Stationen der Ring-S-Bahn, sowie durch Bus- und U-Bahn-Haltestellen ideal gelegen. In der direkten Nachbarschaft entsteht nach mehreren Jahren Vorlauf ab Anfang 2020 der Neubau des Estrel Towers und des dazugehörigen Congress Centers.



„Wir freuen uns, dass wir damit den Grundstein für die Zusammenarbeit beider Unternehmen legen konnten. Die Vorbereitung durch Herrn Klingsöhr und sein Team sowie diese Möglichkeit in zukunftsträchtiger Lage haben uns schnell überzeugt“, so David Noll, CIO der Dereco.



„Berlin-Neukölln ist ein besonders wachstumsstarker und innovativer Bezirk, den wir schon seit langem fokussieren. Wir freuen uns, zusammen mit unserem neuen Partner Dereco ein spannendes Objekt in dieser aufstrebenden Lage zu realisieren“, meint Stefan Klingsöhr, Geschäftsführer der Klingsöhr Gruppe.



Für die Planungen liegt bereits ein Bauvorbescheid vor. Insgesamt sind auf dem circa 4.200 m² großen Areal bisher gut 10.000 m² Bruttogeschossfläche geplant. Das Projekt soll 2022 abgeschlossen werden. Bei der Transaktion waren Drees & Sommer und Taylor Wessing beratend tätig.