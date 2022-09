Dereco gründet Real Estate Finance Gesellschaft

Das Multi-Family-Office Dereco erweitert sein Geschäftsmodell mit der Gründung der Dereco Capital Solutions GmbH, einer auf den Bereich Real Estate Finance spezialisierten Gesellschaft.

Diese bietet künftig die Beratung und Strukturierung von gewerblichen Immobilienfinanzierungen für Projektentwicklungen und Bestand an. Auch die Optimierung des Eigenmitteleinsatzes durch z. B. Mezzanine-Kapital steht dabei im Fokus. Das erforderliche Kapital stammt aus dem unternehmenseigenen Investoren-Netzwerk, welches hochvermögende Familien und Single-Family-Offices umfasst.



„Im aktuellen Marktumfeld stellen das anhaltende Inflationsgeschehen, der Ukrainekrieg und die dadurch ausgelöste Energiekrise enorme Belastungen für die Initiierung und Fertigstellung von Bauvorhaben dar. Gleichzeitig führt die damit einhergehende Marktvolatilität vermehrt zu negativen Risikobewertungen und so zu einem insgesamt vorsichtigeren Finanzierungsverhalten seitens klassischer Kapitalgeber. Mit der Gründung der Dereco Capital Solutions wollen wir die fremdkapitalseitige Lücke schließen, die sich derzeit bei vielen Immobilienprojekten auftut“, erklärt Tassu Degen, Geschäftsführer von Dereco.



Die neu gegründete Gesellschaft stellt ihren Mandanten künftig für jede Phase des Immobilienlebenszyklus verschiedene Finanzierungsinstrumente zur Verfügung, darunter Mezzanine-Kapital, Whole-Loan-Strukturen und Beteiligungsmodelle über Private Equity. Gleichzeitig bietet Dereco interessierten Investoren die Möglichkeit, sich als Kapitalgeber an Immobilieninvestments direkt oder indirekt zu beteiligen.