Dereco erweitert Asset Management-Team mit Kiriaki Yanik

Dereco baut das Asset Management weiter aus und hat Kiriaki Yanik (29) zum 01.05.2021 als Asset Managerin gewinnen können. Die Immobilienspezialistin wird den Bereich Real Estate Private Equity verstärken und die Projektentwicklungen, in denen das Unternehmen als Eigenkapitalpartner investiert ist, mit betreuen. Zudem wird sie ihre Projektmanagement-Erfahrung auch bei Value-added-Investitionen der Dereco mit einbringen. Zuvor war Yanik in verschiedenen Positionen bei Four Parx, Dreieich und bei der Fiege Logistik Stiftung, Greven in den Bereichen Projektentwicklung und Immobilienmanagement tätig.

