Dereco erweitert Asset Management-Team

Das Multi-Family-Office erweitert das Asset Management mit Maxim Stier (35) und Luz Fischer (39). Beide unterstützen in der Funktion des Senior Asset Managers die Verwaltung und den Ausbau des Investmentportfolios des Kölner Unternehmens im Wert von 1,1 Mrd. Euro.

.

Stier war zuvor im Bereich Asset Management für das bundesweit agierende Investmenthaus Barton Group tätig, das auf institutionelle Anleger spezialisiert ist. Luz Fischer wechselt ebenfalls aus dem Bereich Asset Management der Barton Group.



Nach seiner immobilienkaufmännischen Ausbildung an der Bochumer EBZ Business School schloss Maxim Stier dort auch die Weiterbildung zum geprüften Immobilienfachwirt IHK erfolgreich ab. Anschließend war er als Immobilienkaufmann für die BauGrund Immobilien-Management GmbH tätig. Luz Fischer studierte erfolgreich Geografie, Städtebau und Öffentliches Recht im Studiengang Bachelor of Science an der Universität Bonn und war vor seinem Wechsel ebenfalls bei der BauGrund Immobilien-Management GmbH als Property Manager und Wohnungseigentumsverwalter beschäftigt.



Stier trat seine Stelle bereits am 1. Februar an, Fischer ist bereits seit dem 1. Januar 2023 Teil des Teams.