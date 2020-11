Derby Cycle expandiert um weitere 32.000 m² mit Verdion im Ecopark

Vor dreieinhalb Jahren legte der Fahrradproduzent Derby Cycle im Ecopark seinen ersten Grundstein im Ecopark Emstek [wir berichteten], nun steht in dem interkommunalen Gewerbe- und Industriepark eine Erweiterung an. Das Unternehmen hat Verdion mit dem Bau seines neuen 32.230 m² großen Hauptsitzes mit Werk ausgewählt und erweitert damit seine Präsenz am Standort deutlich. Das neue Gebäude wird im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Verdion und dem kanadischen Pensionsfonds Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) finanziert und entwickelt.

