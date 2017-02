Derag Livinghotel eröffnet zweites Haus in Frankfurt

Im beliebten Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen hat zum Ende des Jahres 2016 das zweite Derag Livinghotel der Stadt mit unverbaubarem Blick auf die Skyline und in unmittelbarer Nähe der City Mainhattan eröffnet. Das zweistöckige Gebäude in der Mailänder Straße 8 umfasst 104 Hotelzimmer und Serviced Apartments. Ein weiteres Derag-Haus befindet sich am Großen Hasenpfad, nur 5 min vom neuen Standort entfernt.

Die 54 neuen und hochmodern eingerichtete Serviced Apartments mit großen Glasfronten in zwei Kategorien, zwischen 30 und 45 m² groß und zum Teil mit Balkon, befinden sich, ebenso wie die beiden behindertengerechten Zimmer, im ersten Stockwerk. 50 Hotelzimmer sind in drei verschiedenen Einheiten von 15 bis 35 m2 Größe vorhanden...

[…]