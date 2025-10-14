Der Spiegel zieht ins John-F.-Kennedy-Haus

Die CA Immo hat für das direkt am Berliner Washingtonplatz gelegene John-F.-Kennedy-Haus einen langfristigen Mietvertrag mit der Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Der Spiegel) über rund 2.000 m² Bürofläche abgeschlossen. Parallel dazu verlängerten weitere Bestandsmieter ihre Verträge über rund 4.000 m² Bürofläche. Ergänzend wurden zwei neue Mietverträge mit einem Café und einem Restaurant im Erdgeschoss abgeschlossen. Damit ist das insgesamt rund 18.000 m² Mietfläche umfassende Gebäude weiterhin vollständig und langfristig vermietet.

.

Der Spiegel wird im Frühjahr 2026 sein Hauptstadtbüro in das John-F.-Kennedy-Haus verlagern. Das moderne Bürogebäude liegt in der Berliner Europacity unmittelbar am Hauptbahnhof und Spreebogen – vis-à-vis zum Bundeskanzleramt und dem Regierungsviertel.



„Für den Spiegel sind die Lage des John-F.-Kennedy-Hauses in unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel und die hervorragende Anbindung an den Hauptbahnhof wesentliche Standortfaktoren. Gleichzeitig überzeugt uns die hohe Qualität des Gebäudes und seine nachhaltige Ausrichtung – ideale Rahmenbedingungen für unser Berliner Büro“, freut sich Robert Wendker, Leiter Immobilien- und Facility Management der Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG.



„Mit dem Spiegel begrüßen wir einen renommierten Mieter in einem unserer Berliner Premiumobjekte. Das John-F.-Kennedy-Haus haben wir 2015 als eines der ersten Bürogebäude in der Europacity fertiggestellt. Inzwischen sind wir erfolgreich in die zweite Vermietungsphase eingetreten – das zeigen sowohl der Neuabschluss mit dem Spiegel und den Gastronomiebetreibern als auch die langfristigen Vertragsverlängerungen mit den Bestandsmietern. Neben der exzellenten Lage sprechen die hohe Flächenqualität, die neue, attraktive Lobby sowie eine gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse mit Blick über die Spree, das Regierungsviertel und weite Teile der Stadt für das Haus“, sagt Sonja Bischoff, Leiterin CA Immo Berlin.



Das von Auer Weber Architekten entworfene John-F.-Kennedy-Haus liegt in der Ella-Trebe-Straße 3 direkt am Berliner Hauptbahnhof und Washingtonplatz. Das Gebäude wurde im Jahr 2015 fertiggestellt und von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit dem Zertifikat in Platin für herausragende Nachhaltigkeit ausgezeichnet.