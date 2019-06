Swiss Life Living + Working erwirbt Potsdamer Waldstadt Center

Nach dem Ankauf von vier Objekten in Paris vor wenigen Tagen [wir berichteten] gibt es erneut Zuwachs für den offenen Immobilienfonds „Swiss Life Living + Working“. Die Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat in Potsdam mit Unterstützung der Corpus Sireo Real Estate GmbH das Waldstadt Center für den Offenen Immobilienfonds „Swiss Life Living + Working“ erworben. Verkäufer des Objektes sind Fonds, die vom globalen privaten Investmentmanager Partners Group in Zusammenarbeit mit Arax Properties Ltd verwaltet wurden. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro.

.