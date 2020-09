Der Kö-Bogen II heißt jetzt KII

Das Geschäfts- und Bürohausensemble Kö-Bogen II in der Düsseldorfer Innenstadt ist nahezu fertiggestellt. Die ersten Geschäfte haben schon seit dem Sommer in der Schadowstraße geöffnet. Kö-Bogen II war von Beginn an jedoch lediglich die Projektbezeichnung für das Bauvorhaben der Centrum Gruppe und B&L Gruppe. Nun ist für das architektonisch beeindruckende Ensemble ein Name gefunden – es heißt ab sofort KII.

.

Die beiden Investoren dankten allen Bürgern, die sich im vergangenen Jahr an der Namenssuche beteiligten. Bundesweit hatten mehrere Hundert Menschen teilgenommen und online ihre Namensvorschläge eingereicht. Eine Jury konnte unter den Vorschlägen jedoch keinen Siegernahmen auswählen, weil die favorisierten Bezeichnungen der erforderlichen Überprüfung als Markenname nicht standhielten. In Anlehnung an einen der Vorschläge wurde jetzt der neue Name KII gewählt. Die Preisträger von Platz 2 bis 10 waren unter notarieller Aufsicht ausgelost worden und erhielten bereits ihre Preise.