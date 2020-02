BVK und GBI sichern sich Motel One Frankfurt-Messe

Das Hotel Motel One Frankfurt-Messe hat einen neuen Eigentümer. Der Teilfonds Hotel eines Immobilienspezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) hat das im Jahr 2014 eröffnete Hotel gemeinsam mit der GBI AG erworben. Erst vor wenigen Tagen hatte die BVK im Rahmen eines Forward Deals für den selben Fonds das Hamburger The Niu Yen noch vor der Fertigstellung im Jahr 2022 gekauft [wir berichteten]. Bei dem nun erworbenen Hotel im Frankfurter Gallusviertel handelt es sich um ein Budget Design-Hotel nahe der Messe, das über 401 Zimmern und eine Bruttogrundfläche von ca. 11.500 m² verfügt. Bisher war das Hotel im Besitz eines Fonds der DWS. Zur Immobilie gehören 103 Tiefgaragenplätze.

.

Der von Universal-Investment als Service-KVG aufgelegte und von der GBI AG als Manager betreute Teilfonds eines Immobilienspezialfonds investiert in Hotels unterschiedlicher Art und Alter, von einer gerade begonnenen Projektentwicklung bis hin zu einem mehrere Jahre am Markt etablierten Hotel.



„Für uns ist wichtig, dass ein Haus an einem guten Standort, mit dem passenden Konzept und guter Immobilienqualität, über eine entsprechende Perspektive am Markt verfügt, und zwar mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont“, erläutert Simon Behr, Director of Fund Management & Transaction der GBI AG, der im Rahmen des Fondsmandates für die strategische Ausrichtung und Auswahl der Investitionen zuständig ist. „Mit einer möglichst großen Bandbreite unterschiedlicher Hotelkategorien nutzen wir die vielfältigen Renditechancen des Beherbergungsmarktes für unsere institutionellen Investoren voll aus“, ergänzt Felix Becker, Investmentmanager bei der BVK. Neben Deutschland investieren BVK und GBI auch in Österreich und der Schweiz.



Das Motel One Frankfurt Messe in der Europa-Allee 25 profitiert von seiner günstigen Lage im beliebten Gallusviertel. Die Lage nah zu Messe und Hauptbahnhof sowie die schnelle Verkehrsanbindung zum Flughafen schaffen eine hohe Attraktivität für Business-Reisende. Für Freizeit-Gäste sind der Frankfurter Dom, die Alte Oper oder das Museum für Moderne Kunst in maximal drei Kilometer erreichbar. „Bei diesen Standortvoraussetzungen, den hervorragenden Gästezahlen und dem dauerhaften Potenzial war es keine Überraschung, dass die Due Diligence unsere Indikation nicht nur bestätigt, sondern sogar übertroffen hat“, so Fondsmanager Simon Behr.