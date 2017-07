Der Bau der neuen Vonovia Unternehmenszentrale geht zügig voran. Am Freitag feierten rund 800 Mitarbeiter und Gäste das Richtfest. Unter den Anwesenden waren auch Bundesbauministerin Barbara Hendricks, Bundestagspräsident Norbert Lammert und der Bochumer Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. Das Richtfest bot die Gelegenheit, einen umfassenden Überblick von der zukünftigen Gestaltung der neuen Zentrale zu bekommen.

Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Bau und Reaktorsicherheit, lobte in ihrem Grußwort vor allem die nachhaltige Unternehmensstrategie: „Das serielle Bauen, das hier zum Einsatz kommt, ist ein hoch aktuelles baupolitisches Thema. Es gehört zu den Lösungsansätzen, mit dem wir die Herausforderungen auf den Wohnungsmärkten in Deutschland meistern wollen." Zuvor hatte die Ministerin das erste serielle Punkthaus in Bochum, Pilotprojekt der Neubau-Strategie bei Vonovia, besucht.



Das Gebäude, das in H-Form und in serieller Bauweise errichtet wird, bietet Platz für rund 1000 Arbeitsplätze in einer modernen Arbeitsatmosphäre. Erste Eindrücke dazu gab es im Rahmen einer Ausstellung auf dem Festgelände.



Besonders beeindruckt waren die Gäste vom schnellen Baufortschritt an der Wasserstraße. Insgesamt wird das neue Bürogebäude aus rund 1200 Elementen gefertigt, die in einem Werk in Hamm vorproduziert und auf der Baustelle zusammengesetzt wurden.



Ökologische Nachhaltigkeit ist bei dem Neubau ein wichtiger Aspekt. So errichtet Vonovia auf dem Dach des Gebäudes eine Photovoltaik-Anlage zur Energieerzeugung. Ein Energieboden, der zugleich Heiz- und Kühlsystem ist, sorgt für eine effiziente Energienutzung. Der Einzug ist für Frühjahr 2018 geplant.