Depot zieht in die Bremer Sögestraße

Der Spezialist für Deko- und Wohnraum-Accessoires Depot bezieht in Bremen einen neuen Store an der Sögestraße 31-33. Vormieter war der Textilfilialist H&M, der seine Filiale im Rahmen seines Sparkurses im Herbst geschlossen hat, nachdem er sich mit dem Vermieter nicht auf eine „akzeptable“ Miethöhe einigen konnte. Künftig ist H&M somit nur noch mit der Filiale in der Obernstraße 55 in der Innenstadt der Hansestadt vertreten.

.

Die erfolgreiche Anschlussvermietung mit dem Deko-Spezialisten Depot begleiteten die Nord/FM in Zusammenarbeit mit Lührmann. Die neue Depot-Filiale bietet rund 1.050 m² Verkaufsfläche über zwei Etagen, die derzeit umfangreich renoviert wird. Der Umzug in den neuen Laden ist für Ende Februar 2022 geplant, in diesem Zuge verlässt Depot dann seinen Standort in der Hutfilterstraße 2-4.



Insgesamt betreibt Depot, eine Marke der Gries Deco Company GmbH, 530 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Sortiment des „Ideengebers für innovatives Einrichten“ umfasst Wohnraum-Accessoires, Möbel, Geschenk- und Dekorationsartikel.