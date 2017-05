Das Depot eröffnet weiteren Store in Berlin. Den Mietvertrag in der absoluten 1A-Lage haben die Einzelhandelsspezialisten von Lührmann Berlin vermittelt. Die Gries Deco Company übernimmt die bisherige Filiale von Strauss Innovation in der Friedrichstraße 149 mit ca. 700 qm Verkaufsfläche. Die Eröffnung erfolgt in Kürze.

