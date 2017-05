Das Depot eröffnet weiteren Store in Berlin. Die Gries Deco Company übernimmt die bisherige Filiale von Strauss Innovation in der Friedrichstraße 149 mit ca. 700 m² Verkaufsfläche. Die Eröffnung erfolgt in Kürze. Den Mietvertrag in der absoluten 1A-Lage hat Lührmann Berlin vermittelt.

.