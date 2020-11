Der Interieuranbieter Depot eröffnet am 12. November 2020 seinen neuen Shop in dem weit über Düsseldorf hinaus bekannten Vorzeigeprojekt KII (vormals Kö-Bogen II ) an der Schadowstraße in Düsseldorf. Comfort vermittelte Depot mit einer Einzelhandelsfläche von mehr als 1.670 m² im Erdgeschoss und im Basement einen der größten…

[…]