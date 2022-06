Depenbrock übergibt neues Kreishaus an Landkreis Uelzen

Die Firma Depenbrock hat das künftige Kreishaus in Uelzen schlüsselfertig an den Landkreis übergeben. Der Neubau am Standort Eschemannstraße/Albrecht-Thaer-Straße in der Kreisstadt Uelzen umfasst insgesamt 680 Räume auf fünf Etagen mit rund 15.000 m² Bruttogrundfläche. Neben Büroflächen der Kreisverwaltung verfügt das neue Gebäude auch über ein modernes Rechenzentrum und eine Leitstellenwarte für Rettungsdienste. Ergänzt werden die Nutzflächen durch mehrere Innenhöfe und eine Tiefgarage. Das Gesamtprojekt umfasst ein Investitionsvolumen von rund 51 Millionen Euro.

.

Depenbrock war als Totalunternehmer zwischen 2019 und 2022 für Planung und Bau des Projekts verantwortlich und wird für die nächsten fünf Jahre bis Juni 2027 die Wartung des Gebäudes, der technischen Anlagen und Außenanlagen übernehmen. Als Auftraggeber fungiert das vom Landkreis Uelzen mit der Durchführung beauftragte Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg. Beim Bau des Kreishauses wurden rund 45.000 m³ Boden bewegt und 2.500 Tonnen Baustahl in 15.000 m³ Beton verarbeitet.



„Die Fertigstellung des neuen Kreishauses ist ein echter Meilenstein sowohl für die Kreisverwaltung selbst als auch für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis. Sobald der Umzug in Kürze abgeschlossen sein wird, finden unsere Kundinnen und Kunden hier am neuen Standort nicht nur nahezu alle Fachämter und -abteilungen unter einem Dach, sie bewegen sich darüber hinaus in einem hochmodernen Gebäude, das optimale Arbeitsabläufe ermöglicht und so für alle einen echten Mehrwert mit sich bringt", so Dr. Heiko Blume, Landrat des Landkreises Uelzen.



Das als Niedrigstenergiegebäude gemäß EnEV geplante Kreishaus verfügt über ein nachhaltiges Energiekonzept. Die Wärmeversorgung erfolgt u.a. durch drei Luft-Wasser-Wärmepumpen. Gleichzeitig wird per Zu- und Abluftanlage in einigen Gebäudeteilen zusätzlich Wärme zurückgewonnen. Das interne Rechenzentrum verfügt über eine umweltschonende hybride Kühlung. Ergänzt wird das Gesamtkonzept durch die auf dem Dach installierte Solaranlage und eine ausgedehnte Dachbegrünung.



Mit seiner Klinkerfassade fügt sich das Kreishaus harmonisch in die Bautraditionen der näheren Umgebung ein. Die vorhandenen Einzelfenster sind dabei bewusst in verschiedenen Größen gestaltet. Auf der nordöstlichen Gebäudekante findet sich ein aufgesetztes Dachgeschoss mit außenliegendem Sonnenschutz und durchgehender Verglasung. Die beweglichen Sonnenschutzlamellen sind mit den Namen aller Gemeinden des Landkreises Uelzen versehen. Der gesamte Bau wird somit zum Blickfang entlang der wichtigsten Sichtachsen bis zum Stadtzentrum.