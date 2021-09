Denns BioMarkt mietet Gewerbefläche am Reileck

Die Norsk Deutschland AG vermietet 590 m² Ladenfläche im projektierten Stadtquartier auf dem Gelände der ehemaligen Gravo-Druckerei am Reileck in Halle (Saale) an Denns BioMarkt.

.

Ab Herbst 2023 wird der Biofacheinzelhändler hier einen weiteren Fachmarkt betreiben. Auf dem 6.175 m² großen historischen Areal entsteht inmitten des beliebten Paulus-Viertels eine Quartiersentwicklung mit ca. 137 Neubau-Wohnungen sowie ca. acht Gewerbe- und Einzelhandelsflächen. Die Mietvertragsdauer beläuft sich auf 15 Jahre.



"Das zentral gelegene Paulus-Viertel bietet den optimalen Standort für unsere Quartiersentwicklung und die Ansiedlung eines Denns BioMarktes. Das vitale Universitätsleben, die Vielzahl renommierter Bildungsstätten in der Umgebung und das charmante Flair des Paulus-Viertels ziehen viele junge, qualifizierte und qualitätsbewusste Menschen an diesen pulsierenden Standort. Die Quartierskonzeption ist mit ihrer harmonischen Nutzerdiversität zum einen ganz bewusst auf die Ansprüche dieser Bewohner und des Viertels abgestimmt und orientiert sich zum anderen an unserem strategischen Fokus, nachhaltigen Wohn- und Lebensraum zu schaffen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Denns BioMarkt einen exzellenten Partner gewinnen konnten, der unsere Philosophie teilt, gleichermaßen Wert auf Nachhaltigkeit und den damit verbundenen ökologischen Fußabdruck legt und ein für diesen Standort passgenaues, attraktives Angebot bereitstellt.“, Thomas Schulze Wischeler, Norsk-CEO.



„Wir bei Denns BioMarkt sind immer auf der Suche nach geeigneten Standorten, um unseren Kunden und Kundinnen ein verlässlicher Partner vor Ort zu sein. In Halle sind wir bereits mit einem BioMarkt in der Innenstadt vertreten. Umso mehr freuen wir uns, durch die Kooperation mit Norsk bald auch im Norden von Halle eine breite Produktauswahl an Bio-Lebensmitteln, ökologischen Drogeriewaren und Naturkosmetik anbieten zu können“, so Uli Mischkewitz, bei Denns BioMarkt Expansionsleitung der Zentralregion Töpen.