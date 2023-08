Dennis Loock leitet Landlord-Representation-Team bei JLL

Dennis Loock

© JLL/Kai Treffan

Ab dem 1. September 2023 übernimmt Dennis Loock die Leitung des bundesweiten Bereichs Office Leasing Landlord Representation bei JLL. Er tritt damit in die Fußstapfen von Sven Aengenvoort, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

.

„Mit Landlord Representation bieten wir Eigentümern und Asset Managern eine Dienstleistung an, die weit über die klassische Bürovermietung hinaus geht. Dieser Service wird in den nächsten Jahren noch zusätzlich an Bedeutung gewinnen, weil der Wert der Büroimmobilien vielmehr aus dem Produkt und dessen Positionierung am Markt denn aus der Zinsentwicklung entsteht. Mit Dennis Loock besetzen wir erneut eine Führungsposition aus den eigenen Reihen, und ich freue mich sehr, dass ein sehr erfahrener Kollege Deutschland größtes Landlord-Representation-Team führen und weiterentwickeln wird", kommentiert Stephan Leimbach, Head of Office Leasing JLL Germany und designierter Head of Office Investment.



Loock arbeitet seit gut eineinhalb Jahren im Hamburger Bürovermietungsteam von JLL und ausschließlich für Eigentümermandate. Zuvor war er rund 15 Jahre für BNP Paribas tätig. Loock wird ein 15-köpfiges, bundesweit agierendes Spezialistenteam führen, den Bereich Landlord Representation weiterentwickeln und an den Head of Office Leasing berichten.