Dennis Gothan wechselt von Coreo zu Westbridge

Westbridge Advisory baut sein Vertriebsteam weiter aus: Zum 1. November 2023 verstärkt Dennis Gothan den Energy & Sustainability Advisor Westbridge in seiner neuen Position als Director Sales. Gothan war zuletzt Vorstandsvorsitzender bei der Coreo AG.

Seine berufliche Karriere begann der gebürtige Frankfurter 2007 bei der NAI Apollo Group. 2012 bis 2018 war Gothan dann bei der Strabag Property and Facility Services Unternehmensgruppe als Senior Immobilienmanager tätig. Die zwei darauffolgenden Jahre verantwortete und leitete er das Bestandsimmobilienportfolio der FBW-Gruppe. Als Head of Transactionmanagement & Business Development baute er 2020 bis 2022 das Unternehmen I/REM Invest Real Estate Management GmbH mit Sitz in Dreieich mit auf. Anschließend übernahm der Immobilienexperte den Vorstandsposten der Coreo AG.



„Wir freuen uns, einen so fachkundigen und ausgewiesen Experten wie Dennis Gothan von uns überzeugt zu haben. Ich bin mehr als zuversichtlich, dass wir uns mit ihm, seinem exzellenten Netzwerk und seinem Vertriebs-Know-how genau die richtige Personalie ins Haus geholt haben. Wir wünschen Dennis einen guten Start“, sagt Simon Szpyrka, Geschäftsführer bei Westbridge.