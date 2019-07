Denn's eröffnet im Quartier Box Seven

Mitten im Boxhagener-Kiez im Berliner Bezirk Friedrichshain hat ein Denn‘s Biomarkt eröffnet. Die Handelskette nutzt rund 400 m² seit Ende Juni in der von Bauwert neu entwickelten Immobilie in der Boxhagener Straße 82-82a, die in diesem Frühjahr fertiggestellt wurde. Lührmann hat bei der Anmietung in markanter Ecklage des Wohnquartiers „Box Seven“ beraten.

.

„Friedrichshain ist nicht nur ein beliebter Bezirk zum Wohnen und Leben, dank des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts, das 2017 fortgeschrieben wurde, wird die Versorgungsstruktur immer weiter ausdifferenziert", so Simon Frank, Senior Consultant bei Lührmann Berlin. Für Denn’s Biomarkt sei die neue Fläche ein idealer Standort, um die Konsumenten nachhaltig mit dem Voll-Sortiment an Bio-Produkten zu versorgen. „Der Branchenmix in der Boxhagener Straße hat den Fokus auf Nahversorgung, der Anteil liegt bei etwa 80 Prozent“, so Frank weiter. Die neuentwickelten rund 400 m² Verkaufsfläche würden zur im Einzelhandelskonzept gewünschten Angebotsdifferenzierung beitragen.



Das neue Quartier beherbergt bereits einen Supermarkt, ein Café, Büroflächen, eine Kita mit 100 Plätzen sowie 640 Miet- und Eigentumswohnungen. Das Zentrum des Wohnquartiers bildet der öffentlich zugängliche Siegfried-Hirschmann-Park mit einer Größe von rund 6.000 m².



„Denns's ist ein Wunschmieter für BoxSeven“, sagt Dr. Jürgen Leibfried, Vorstand der Bauwert Aktiengesellschaft. „Der Markt stärkt die Anziehungskraft des Quartiers und wird mit seinem Angebot auch viele Bewohner ansprechen.“ Zwischen Boxhagener und Weserstraße befanden sich eins auf einem 26.000 m² großen Gelände die Deutschen Kabelwerke, in denen unter anderem auch motorisierte Dreiräder und Autos und später vor allem Reifen produziert worden sind.