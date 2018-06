Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in München-Au an Family Office verkauft

Ein privater Eigentümer hat, begleitet von Rohrer Immobilien und der zur Firmengruppe gehörende RC RealConsult, ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in München-Au an ein Münchner Family Office verkauft. Die Immobilie wurde im Jahr 1865 errichtet und liegt im historisch gewachsenen, bürgerlichen Wohnviertel direkt an der Isar. Sie weist eine Gewerbefläche von rund 245 m² und eine Wohnfläche von ca. 1.065 m² auf.

.

„Seit mehreren Jahrzehnten im Familienbesitz wurde das Wohn- und Geschäftshaus in Eigenregie verwaltet und auch technisch betreut. Die Vorschriften der Erhaltungssatzung, die für dieses Gebiet gilt, und teilweise über 40 Jahre alte Mietverträge schränkten den Handlungsspielraum deutlich ein. Der nicht mehr zeitgemäße bauliche Zustand sowie anstehende Maßnahmen zur Gebäudesicherheit bedeuteten für die Erbengemeinschaft ein nicht mehr absehbares Szenario der notwendigen Investitionen,“ so Nikolaus Kuner, geschäftsführender Gesellschafter RC RealConsult GmbH.



Deswegen hat RC RealConsult eine Gesamt-Analyse des Objektes durchgeführt, mögliche Wertschöpfungspotenziale geprüft, die zukünftig zu erzielenden Mieten im direkten Vergleich zu den notwendigen Investitionen in einer Zeitachse der nächsten 15 Jahre ermittelt und die Rendite des Bestandes der als Re-Investition zu erwerbenden Neubauimmobilie gegenübergestellt.



„Nach Ermittlung des aktuellen Marktwertes und der Prüfung von Möglichkeiten der Re-Investition des zu erwartenden Verkaufserlöses wurde die Entscheidung für den Verkauf getroffen. In einem nicht öffentlichen Bieterverfahren im Rohrer Immobilien-Mandantenkreis konnten wir einen erfolgreichen Verkauf zu einem Preis abschließen, der mehr als 10 Prozent über dem ermittelten Marktwert liegt. Ein wichtiger Faktor war hierbei, dass die Möglichkeit zum Ausbau des Dachgeschosses besteht. Durch die Abgabe einer Abwendungserklärung verzichtete die Stadt zudem auf die Ausübung ihres Vorkaufsrechts,“ so Kuner.



RC RealConsult und Rohrer Immobilien werden auch die Re-Investition des Verkäufers weiter begleiten. Die Erbengemeinschaft plant eine Neubau-Wohnanlage zu erwerben.